شاهد وزير الدفاع العراقي يقود الطائرة عائداً من عمان

أظهر شريط فيديو بث على حساب وزارة الدفاع العراقية، قيام وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، بقيادة الطائرة التي أقلته من عمان إلى بغداد في رحلة العودة من الممكلة الأردنية التي حل بها مؤخرا في زيارة رسمية.

وتناولت هذه الزيارة التي التقى خلالها وزير الدفاع العراقي بالعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء الأردني عبدلله النسور، قضايا التعاون بين البلدين، خصوصا في المجالات العسكرية، وذلك عقب زيارة قام بها النسور لبغداد لتقديم رسالة دعم من الأردن للعراق في هذه المرحلة التي يواجه فيها تحديات أمنية كبرى.