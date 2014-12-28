الكويت: افتتاح قنصليتين في أربيل والبصرة قريباً

أعلن وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، عن افتتاح قنصليتين لبلاده في العراق قريبا، إحداهما في أربيل والأخرى في البصرة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تأجيل الدفعات المالية المطلوبة من العراق إلى 2016.

وأكد الصباح خلال مؤتمر صحفي، الأحد، مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، ببغداد، أن العراق والكويت وقعا أكثر من 45 مذكرة تفاهم وتعاون بين البلدين الشقيقين.

من جهته، قال إبراهيم الجعفري إنه تم تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ولاسيما دعم الكويت للعراق في حربها ضد تنظيم داعش المتطرف.

وأضاف إن الكويت أبدت استعدادها لدعم العراق، وأن زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأخيرة للكويت ناقشت عددا من الملفات العالقة، وتم التأكيد علي ضرورة التعجيل بحلها، مشير إلى أن اللجنة العراقية - الكويتية المشتركة ستباشر عملها في اطار من التعاون وتوحيد وجهات النظر في قضايا عدة.

يذكر أنه تأسست اللجنة الوزارية المشتركة بين العراق والكويت في عام 2011 بهدف تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية والمصالح المشتركة.

