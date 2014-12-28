تحرير 4 إيزيديات من داعش والمعارك مستمرة جنوب سنجار

تستمر المعارك في سنجار بين قوات البيشمركة الكردية التي يساندها دعم جوي من طيران التحالف، وبين متطرفي داعش في الأحياء الجنوبية من مدينة سنجار. في حين تحاول قوات البيشمركة إنهاء جيوب داعش وتفكيك شبكات الألغام في تلك الأحياء.

من جانبها كشفت قوة حماية سنجار "الإيزيدية"،عن تحرير 4 فتيات إيزيديات من داعش في إحدى القرى شمال سنجار، بعد اشتباكات دارت بين القوات الإيزيدية والمتطرفين. وفي هذا السياق، قال الإعلامي الإيزيدي مراد هسكاني لقناة العربية: "إن الفتيات الأربع يتمتعن بصحة جيدة وقد عدن إلى ذويهن في مناطق محافظة دهوك".

