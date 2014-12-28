قوات البيشمركة تنفي خطف داعش 70 من عناصرها

نفت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم شمال العراق خبر قيام داعش بخطف 70 من عناصرها في العراق، ونقلهم إلى محافظة الحسكة داخل سوريا.

وقال الأمين العام والمتحدث باسم الوزارة جبار ياور، في بيان الأحد، إن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن "اعتقال داعش 70 عنصراً من قوات البيشمركة ووقوعهم أسرى بيد تنظيم داعش ومن ثم نقلهم إلى سوريا، خبر عار عن الصحة".

وأضاف البيان "الشهر الماضي، نشرت وزارة البيشمركة احصائية عن عدد شهداء البيشمركة والمصابين والمفقودين خلال ستة أشهر الأخيرة"، مشيراً الى أنه "وفق الاحصائية فقد تم فقدان الاتصال مع 34 عنصراً من قوات البيشمركة".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسانأ علن أن تنظيم داعش اعتقل 70 رجلاً قال إنهم من قوات البيشمركة ونقلهم من الجانب العراقي إلى ريف الحسكة داخل الأراضي السورية، حيث تم اقتيادهم إلى بلدة الهول، ومن ثم نقل معظمهم نحو مدينة الشدادي التي تعد معقل التنظيم في محافظة الحسكة، والواقعة في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة.