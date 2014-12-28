مقتل "مسؤول داعش الشرعي" في الموصل

أفادت مصادر من داخل الموصل بمقتل المسؤول الشرعي لتنظيم داعش ويدعى "أبو أنس العراقي"، بعبوة ناسفة زرعت في جانب الطريق، فيما أفادت مصادر أمنية بمقتل العشرات من عناصر داعش جراء قصف لطيران التحالف استهدف مواقع للتنظيم بالقرب من مخمور جنوب شرق الموصل.

من جانبها، تبنت "كتائب الموصل"، وهي فصيل منشق عن داعش في بيان مقتضب على موقعها في "فيسبوك" حادثة مقتل القيادي أبو أنس العراقي.

يأتي هذا بعد أيام قليلة على مقتل حاكم الموصل لدى التنظيم، بحيث كشفت مصادر من داخل الموصل لقناة "العربية" أن عناصر "داعش" قامت خفية، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة 26 ديسمبر، بدفن ما عُرف بـ"حاكم الموصل بداعش"، حسن سعود عبدالله الجبوري، والملقّب بـ"أبو طالوت"، وذلك في قرية الزاوية في ناحية القيارة جنوب الموصل، حيث مسقط رأسه.

حظر تجول في صلاح الدين

من جهة أخرى، فرضت القوات الأمنية في مدينة بلد جنوب تكريت بمحافظة صلاح الدين حظراً شاملاً للتجوال حتى إشعار آخر، وذلك بعد سقوط قذائف هاون على البلدة كان مصدرها المتطرفين، فيما تستمر العملية العسكرية للقوات المشتركة التي انطلقت منذ ثلاثة أيام بالقرب من محيط المدينة لاستعادة قرى وبلدات من داعش. كما تواصل فرق الإنقاذ بناء المخيمات للنازحين من مناطق القتال نحو مناطق بالقرب من مدينة سامراء بنفس المحافظة.