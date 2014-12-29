العراق.. اعتقال متورطين اثنين في مجزرة سبايكر

اعتقلت شرطة ديالى متورطين اثنين في مجزرة قاعدة سبايكر العسكرية، وفق ما أفاد قائد شرطة المحافظة، مشيرا إلى أن التحقيقات أثبتت تورط أحد ضباط قاعدة سبايكر في العملية.

وكانت قوة تابعة لمديرية أمن بعقوبة قد نفذت عملية أمنية، بناء على معلومات استخباراتية أسفرت عن اعتقال اثنين من المتورطين في مجزرة سبايكر بمحافظة صلاح الدين، في يونيو الماضي.

وبيّنت التحقيقات، بحسب قيادة شرطة ديالى، تورط أحد الضباط في المجزرة التي قتل خلالها تنظيم داعش المتطرف 1700 جندي عراقي في قاعدة سبايكر، وذلك بعد قيامه بإخراج الجنود على شكل مجموعات، لإتاحة الفرصة لعناصر داعش للقبض عليهم وقتلهم بالتعاقب.