انتحاري يفجر نفسه شمال بغداد والحصيلة 17 قتيلاً

قتل 17 شخصاً على الأقل، الاثنين، في تفجير انتحاري استهدف زواراً شيعة في منطقة التاجي شمال بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية وشهود عيان.

وقالت مصادر أمنية إن 17 شخصاً قتلوا، وأصيب 35 آخرون على الأقل، عندما قام انتحاري بتفجير نفسه عند موكب لخدمة الزوار الشيعة قرب منطقة التاجي (20 كلم شمال بغداد).

واستهدف التفجير الزوار المتجهين إلى مدينة سامراء (110 كلم شمال بغداد) لزيارة مرقد الإمام الحسن العسكري، الإمام الحادي عشر لدى الشيعة الاثني عشرية، لإحياء ذكرى وفاته التي تصادف الأربعاء. ونقل العديد من الجرحى إلى مستشفى الكاظمية في شمال العاصمة العراقية.

انتحاري يحمل حقيبة على ظهره

وقال سجاد محمد (25 عاما)، وهو أحد العاملين في الموكب المستهدف: "كنا نقوم بتوزيع الطعام والفاكهة والشاي للزوار القادمين سيراً باتجاه سامراء، فقام انتحاري بتفجير نفسه قرب مائدة توزيع الفاكهة التي تجمع حولها عدد كبير من الزوار".

وأشار سجاد الذي كان يرافق شقيقه مصطفى (35 عاما) الذي أصيب بجروح بالغة في التفجير، إلى أن الانتحاري "كان يحمل على ظهره حقيبة، وفي يده راية خضراء كتب عليها يا حسين، وصاح الله أكبر مرات عدة قبل أن يقدم على تفجير نفسه".

ولم تعلن أي جهة تبني الهجوم بعد، إلا أن غالبية العمليات الانتحارية عادة ما تكون من تنفيذ متطرفين يتبعون لتنظيم "داعش" الذي يسيطر على مساحات واسعة في العراق شمال العراق وغربه، إثر هجوم كاسح شنه في يونيو.