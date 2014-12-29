وزير الدفاع العراقي إلى طهران لبحث التعاون الأمني

توجه وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، اليوم الاثنين، إلى طهران للقاء نظيره الإيراني حسين دهقان في زيارة رسمية، فيما بينت وزارة الدفاع أن هذه الزيارة تأتي في إطار تطوير العلاقات بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني ومحاربة الجماعات الإرهابية.

وقالت الوزارة إن "وزير الدفاع خالد العبيدي توجه، صباح اليوم، إلى إيران في زيارة رسمية بناءً على الدعوة التي تلقاها من نظيره الإيراني حسين دهقان".

وأضافت الوزارة أن "الزيارة تأتي في إطار بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، خاصة في مجال محاربة الجماعات الإرهابية".

يشار إلى أن وزير الدفاع خالد العبيدي بحث السبت مع السفير الإيراني في بغداد حسن دانائي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التصدي للتهديدات التي يتعرض لها العراق من قبل تنظيم داعش المتطرف.

كما التقى العبيدي الشهر الماضي وفداً عسكرياً إيرانياً رفيع المستوى بحضور رئيس أركان الجيش الفريق أول بابكر زيباري، فيما أكد الوفد "استعداد طهران لتقديم كل الإمكانات والإسناد للقوات العراقية".