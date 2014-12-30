المسؤولون عن ملف النازحين العراقيين متهمون بالفساد

وجهت منظمات المجتمع المدني العراقية اتهامات بالفساد للفرق الطبية الحكومية المكلفة بمعالجة النازحين من مناطق القتال في العراق.

كما أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية اتهمت بدورها العديد من اللجان والمنظمات المعنية بشؤون النازحين بالتقصير، مؤكدة أنها تحاول معرفة أسباب عدم تقديم الخدمات المطلوبة للنازحين على الرغم من المبالغ الكبيرة المخصصة لذلك الهدف.

وأكد رئيس منظمة سلام الرافدين، فلاح الأوسي، في حديث إلى "المدى برس"، أن بعض المفارز كذبت على المفتش العام لوزارة الصحة بشأن تقديم الرعاية الطبية للنازحين المرضى، وكشف أن التحري والتدقيق أظهر أن تلك المفارز لم تكن تتوفر على أية حصص من الأدوية.