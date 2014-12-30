مستشارون أميركيون لتدريب العشائر ضد داعش بالعراق

أنهى مستشارون عسكريون أميركيون خطتهم لتدريب عشائر الأنبار، واجتمع المستشارون بقادة عدد من العشائر العراقية لوضع اللمسات الأخيرة لبرنامج التدريب.

وقد انضم الى هذه الدورات أكثر من مئتي مقاتل سجلوا أسماءهم في قاعدة "عين الأسد"، تمهيدا للانخراط في دورات تدريبية سريعة مدتها خمسة أيام لتكون الدفعةَ الأولى المؤهلة عسكريا لقتال المتطرفين على أن تَتبعها دفعاتٌ أخرى.

وكانت الحكومة المركزية قد أرسلت تعزيزات عسكرية لمقاتلي العشائر وقوات البيشمركة لدعمهم في معاركهم ضد "داعش" في جنوب الموصل، حسب ما أفاد به مراسل قناة "العربية".

والتعزيزات التي تعتبر الأولى من نوعها هي عبارة عن أسلحة ومركبات عسكرية.

وفي سياق متصل، كشف قائم مقام حديثة، عبدالحكيم الجغيفي، أن مستشارين عسكريين أميركيين اجتمعوا بقادة عدد من العشائر العراقية لوضع اللمسات الأخيرة لبرنامج تدريب أفراد العشائر العراقية في محافظة الأنبار.

وضم وفد العشائر ممثلين من عشائر الجغايفة والعبيد والبونمر والبومحل.

كما أوضح الجغيفي لقناة "لعربية" أن أكثر من 200 مقاتل من العشائر بدأوا فعليا بتسجيل أسمائهم في قاعدة عين الأسد تمهيدا للانخراط في دورات تدريبية سريعة مدتها 5 أيام لتكون الدفعة الأولى المؤهلة عسكريا لقتال المتطرفين، على أن تتبعها دفعات أخرى.