العراق.. حظر تجول في سامراء تحسباً لهجمات إرهابية

فرض الجيش العراقي حظر التجول في مدينة سامراء، حيث تم نشر مئات الجنود على طول الطريق بين سامراء وبغداد ودعمهم بالمروحيات.

وتستمر قوات الجيش العراقي في منطقة جُلام، القريبة من سامراء، بقصف واستهداف المتطرفين فيها.

من جهة أخرى، تذمر سكان مناطق الضلوعية ويثرب جنوب صلاح الدين، والتي حررت مؤخراً، من منعهم من العودة إلى بيوتهم بعد أن طلبت قوات الأمن منهم التريث لحين تأمين المنطقة.

وواصلت القوات العراقية ومسلحون موالون لها، الثلاثاء، عملية "تطهير" لبعض أحياء بلدة الضلوعية شمال بغداد، والتي لا يزال فلول عناصر "داعش" متحصنين ببعض الجيوب فيها، حسب مصادر عسكرية ومحلية. وكانت القوات الأمنية وفصائل موالية لها، دخلت، الأحد، هذه البلدة الاستراتيجية التي كان التنظيم يسيطر على غالبيتها، وتقدمت فيها تدريجياً.