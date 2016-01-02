العراق.. صد هجوم انتحاري شرق #الفلوجة

أعلنت القوات العراقية المشتركة صد الهجوم المعاكس الذي شنه مسلحو داعش على مواقعها في منطقة الجرايشي شمال مدينة الرمادي. وقالت قيادة عمليات بغداد، إن قواتها الأمنية احبطت عملية انتحارية لسبعة انتحاريين حاولوا التقرب لمقر الفرقة الاولى تدخل سريع شرقي الفلوجة.



وذكرت القيادة في بيان مقتضب، أنه "تمّ رصد هؤلاء الانتحاريين واستدراجهم إلى منطقة قتل، والقضاء عليهم جميعا خارج مقر الفرقة"، لافتة الى "مقتل جندي من القوات الأمنية وإصابة اثنين اخرين جراء العملية". إلى ذلك، واصلت القوات الأمنية في عمليات بغداد والفرق المرتبطة بها تقدمها لتحرير مناطق جنوبي الفلوجة، حيث تمكنت من قتل إرهابي وجرح اخر.

كما كشفت القوات المشتركة إحرازها تقدماً جديداً باتجاه مبنى مجلس محافظة الأنبار، حيث كشف مصدر أمني دخول القوات الأمنية إلى أربع مناطق ضمن عمليات الجزء الشرقي من المدينة هي البوعلوان والاسكان والجمعية وشارع 17، مشيراً إلى أن القوات الأمنية على وشك السيطرة على المناطق بالكامل.

إلى ذلك، أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي أن القوات المشتركة نصبت جسراً حديدياً عائماً يربط قضاء الخالدية بجزيرة القضاء التي يتمركز فيها التنظيم شرقي الرمادي استعداداً لاقتحامها.

وكشف المحلاوي أن القوات الأمنية تعمل على تمشيط ضفاف نهر الفرات بالقرب من منطقة جزيرة الخالدية التي يتمركز فيها التنظيم الإجرامي لضمان عبور العجلات العسكرية والقتالية إلى الضفة الأخرى.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع العراقية أن هناك تحضيرات لمعارك جديدة ولدى العمليات المشتركة خيارات متعددة، ففي الأنبار هناك الفلوجة وهيت والقائم، كما أن هناك حشداً للقوات تجاه الشرقاط شمالاً، التي تعتبر من أبرز معاقل داعش والتي تصل صلاح الدين بنينوى، ما يزيد من أهميتها الاستراتيجية للمعركة الحاسمة ضد التنظيم في الموصل.