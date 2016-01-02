العراق.. مقتل وجرح 4 أشخاص كل ساعة خلال 2015

أفادت إحصائية أعدتها وكالة أنباء عراقية وتابعتها "العربية.نت"، أن مجموع ضحايا العنف والإرهاب خلال العام الماضي 2015 بلغ 33 ألفا و718 مواطناً، ويقل هذا العدد بنحو 1600 عن عدد الضحايا لعام 2014 والبالغ35,408 شخصاً وهو العام الذي يعد الأسوأ والأعلى في عدد الضحايا منذ الأحداث التي وقعت عامي 2006 و2007.

واعتمدت وكالة كل العراق "أين" في إحصائيتها على بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" وبياناتها الشهرية، والتي كانت أرقامها لبعض الأشهر، تذكر أنها لا تشمل ضحايا العنف والإرهاب في محافظة الأنبار بسبب العمليات العسكرية وصعوبة إجراء بيانات فيها، لافتة إلى أن مجموع ضحايا العام الماضي بلغ 12 ألفاً و740 قتيلاً وعدد الجرحى 20 ألفاً و674.

وبحسب الإحصائية فإن كل يوم من العام الماضي شهد مقتل وجرح 92 شخصاً، وإن كل ساعة شهدت مقتل وجرح نحو 4 أشخاص.

وكان شهر يناير هو الأعلى في عدد الضحايا، إذ شهد مقتل وجرح 3 آلاف و615 مواطناً، لكن شهر يونيو شهد أعلى عدد من الضحايا بـ 1466 قتيلاً، بينما كان شهر فبراير الأعلى في عدد الجرحى 2280.