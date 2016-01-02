العراق.. أكثر من 2200 ضحايا العنف في ديسمبر

كشفت بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق (يونامي) عن اعداد العراقيين الذين لقوا حتفهم او أصيبوا خلال شهر ديسمبر الماضي وبلغوا إجمالا 2224 عراقيا.

وقالت البعثة في تقرير لها ان" 980 عراقيا قد لقوا حتفهم وأصيب 1244 آخرون بسبب أعمال الإرهاب والعنف والصراع المسلح خلال الشهر الماضي"، لافتة الى ان "عدد المدنيين الذين قضوا قد بلغ 506 قتيلا، فيما كان عدد الجرحى 867".

وأضاف التقرير الذي تسلّمت "العربية. نت" نسخة منه، أن "بغداد كانت الأكثر تضررا اذ بلغ عدد الذين لقوا حتفهم فيها 261 قتيلا و787 جريحا، ونينوى 68 قتيلا و17 جريحا، وصلاح الدين 12 قتيلا و30 جريحا، وكركوك 24 قتيلا وعدد الجرحى 6، وديالى 10 قتلى و6 جرحى".

وأشارت البعثة الى "ان 124 مدنيا قد لقوا حتفهم في الانبار، واصيب 15 آخرون طبقا لمعلومات دائرة صحة الانبار"، مبيّنة ان "عدد الضحايا خلال العام الماضي بلغ 7 آلاف و515 وعدد الجرحى 14 ألفا و855 عراقيا".