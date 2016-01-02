العراق.. مقتل عشرات الدواعش

كشفت خلية الإعلام الحربي عن اشتراك طائرات F16 العراقية بتوجيه ضربة جوية أسفرت عن مقتل العديد من الدواعش في منطقة الحويجة جنوب غربي كركوك، بينما نفذ طيران التحالف الدولي 16 طلعة جوية شملت العديد من المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت الخلية في بيان لها، السبت، إن "طائرات F16 العراقية وبإشراف قيادة العمليات المشتركة وجهت ضربة جوية، استناداً إلى معلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي أسفرت عن تدمير أحد معاقل داعش وقتل 37 إرهابياً في قضاء الحويجة".

وأشارت الخلية في بيانها الذي حصلت "العربية.نت" نسخة منه، إلى "قيام طيران التحالف الدولي بتوجيه ضربة جوية أسفرت عن تدمير مستودعين للعتاد والأسلحة، وثلاث عجلات وقتل 9 من عناصر داعش الإرهابي في منطقة جبة الوضاحية في جزيرة حديثة بالأنبار".

إلى ذلك، نفذ طيران التحالف الدولي 15 طلعة على مناطق الموصل – تلعفر – حديثه – البغدادي أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين وجرح آخر، وتدمير 21 موقعاً قتالياً، و3 معامل لتفخيخ العجلات و3 عجلات مفخخة، وإسكات مصادر نيران للعدو و6 ملاجئ ومركز قيادة و7 تجمعات لداعش ومخبأ أسلحة".