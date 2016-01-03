العراق.. الجيش يفجر 41 سيارة مفخخة لداعش غرب #الرمادي

أفاد مراسل "العربية" قي العراق، نقلا عن مصدر عشائري من حديثة غرب محافظة الأنبار العراقية، بأن العشائر وقوات الجيش وبمساندة طيران التحالف الدولي، تمكنوا من صد أغلب الهجمات على بلدة حديثة، وفجروا حتى الآن 41 سيارة مفخخة، والاستيلاء على 3 عربات تعود للمتطرفين، واستعادة السيطرة على مدخل حديثة الشرقي بالقرب من مدينة بروانة شرق حديثة، فيما أكدت المصادر نفسها أن المعارك تدور الآن عند منطقة السكران شرق حديثة لاستعادة المنطقة من داعش بعد أن توغل فيها، وأنباء عن خسائر كبيرة بين صفوف المتطرفين، وأيضا هناك خسائر في الأرواح بين صفوف المدنيين في المناطق التي هوجمت اليوم.

وأشارت المصادر الأمنية والعشائرية إلى أن القتال لايزال مستمرا في الجانب الشرقي من حديثة بين العشائر وقوات الأمن لإنهاء تواجد المتطرفين في المناطق والقرى التي توغلوا فيها، من أهمها منطقة السكران وقرية الشاعي.

كما أفادت مصادر أمنية وعشائرية بشن تنظيم "داعش" هجمات على مدن البغدادي وحديثة وبروانة غرب محافظة الرمادي، في محاولة لاقتحام هذه المدن التي تقع تحت سيطرة الجيش والعشائر، في حين بدأت طائرات التحالف الدولي بشن غارات مكثفة على مواقع التنظيم، وطرق إمداداته، وذلك وسط أنباء عن إصابات في صفوف أبناء عشائر البونمر في انفجار عربات مفخخة في محور بروانة شرق حديثة.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في العراق قد أفاد، في وقت سابق، باستعادة السيطرة على أربعة أحياء جديدة في مدينة الرمادي هي الثيلة والجمهورية، "فلكة الدولفين" وجسر البوفراج ومناطق شارع 17، وحي الجمعية.

في غضون ذلك، وصلت عشرات العائلات التي تم إخلاؤها من الرمادي إلى مخيم الحبانية بانتظار حسم المعركة مع "داعش".