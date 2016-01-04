العراق.. #داعش يشن هجمات واسعة على مناطق في الرمادي

كانت الساعات الأخيرة حافلة بهجمات مكثفة لتنظيم "داعش" في مناطق ساخنة عدة شمال وغرب العراق.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة أن التنظيم بث صوراً مفبركة عن هجومه بسيارات مفخخة على مواقع الفرقة العاشرة، مشيرة إلى أن الانتحاريين كانوا متنكرين بزي مشابه لزي مقاتلي الفرقة العاشرة، وبأن السيارات المفخخة تم تدميرها بمساعدة طائرات التحالف وقتل الانتحاريين.

من جهتها، أفادت مصادر عسكرية عراقية بأن القوات العراقية قتلت 13 عنصراً من "داعش"، ودمرت أربع سيارات مفخخة هاجمت قضاء حديثة من ثلاثة محاور، بينها ناحية بروانة، وهي المحور الجنوبي.

كما تتواصل الاشتباكات في مناطق شمال وشرق الرمادي التي قالت القوات العراقية إنها استعادتها من يد التنظيم، إذ أعلن قائد الشرطة الاتحادية عن تعرض قواته لهجوم من مجاميع من المتطرفين شرق الرمادي وقرب ناحية الثرثار.