العراق.. مقتل 24 عنصراً من #داعش في الموصل

كثّف الطيران الحربي العراقي وطيران التحالف الدولي هجماته الجوية ضد تنظيم "داعش"، والتي أدت إلى تدمير مخازن أسلحة، ومعمل تفخيخ وصناعة عبوات، وتفجير 3 أطنان من المواد المتفجرة، فضلاً عن مقتل 24 متطرفاً، بينهم قيادي وعناصر شيشانية.

وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان، إنه "وفقاً لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذت طائرات قوات التحالف ضربتين جويتين استهدفت الأولى مخزن أسلحة لعناصر داعش الإرهابية في ناحية المحلبية في الموصل، وأسفرت عن تدمير المخزن بالكامل وحرق عجلتين وقتل 7 إرهابيين، منهم 4 عناصر من الجنسية الشيشانية، و3 عراقيين"، مشيرة إلى أن "الضربة الثانية استهدفت حفارة في قرية أبو ماريا، وهو ما أسفر عن تدمير الآلية بالكامل وحرق عجلة وقتل 3 من عناصر داعش الإرهابية".

كما نفذت "طائرات القوة الجوية العراقية، ووفقاً لمعلومات جهاز الأمن الوطني، ضربة جوية في منطقة الشرقاط جنوبي الموصل، استهدفت معملاً للتفخيخ والتدريع لعناصر داعش الإرهابية، أسفرت عن تدمير المعمل بالكامل، مع 4 عجلات، اثنان منها مفخخة، وقتل 14 إرهابياً كانوا داخل المعمل".

وأوضح بيان عسكري، تلقّت "العربية.نت" نسخة منه، أن "من بين القتلى مهندس التفخيخ الإرهابي المدعو درويش القدوس، وجرح 8 آخرين، من ضمنهم امرأة سورية الجنسية زوجة أحد الإرهابيين، مع تفجير 3 أطنان من المواد المتفجرة، و100 عبوة متوسطة مملوءة بالمتفجرات".