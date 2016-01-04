العراق.. 17 هجوماً فاشلاً لـ#داعش خلال 72 ساعة

كشف خبير استراتيجي بشؤون الجماعات الإرهابية أن تنظيم "داعش" شن 17 هجوماً إرهابياً خلال 72 ساعة في مناطق بالأنبار وصلاح الدين، ولم يحقق فيها أي نجاحات ترفع معنويات عناصره المنهارة.

وذكر الخبير الأمني، هشام الهاشمي، عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "تنظيم داعش شن في 72 ساعة 17 هجوماً فاشلاً في مناطق مختلفة: الطراح والبوعيثة والبوريشة والحميرة وسدة سامراء والصقلاوية وبروانة وسبايكر".

كما ذكر في التدوينة التي تابعتها "العربية.نت" أن "التنظيم "استخدم 23 عملية انتحارية و9 انغماسيين"، مشيراً إلى أنه " لم ينجح بمسك أي من المواقع التي هاجمها".