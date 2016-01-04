العبيدي: لا عمليات إنزال لقوات أميركية بكركوك والموصل

نفى وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي ما تناقلته وسائل الإعلام عن عمليات إنزال نفذتها قوات خاصة أميركية بمساندة من القوات الكردية في كركوك والموصل.

وكانت أنباء قد أفادت بمقتل ما لا يقل عن 15 عنصرا من تنظيم "داعش" خلال عملية إنزال جوي نفذتها قوة أميركية في ناحية الزاب قرب الموصل، وتحديدا في قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين.

وأفاد متحدث باسم الحشد الشعبي لـ"السومرية نيوز" أن العملية التي نفذتها القوات الأميركية لم تعرف نتائجها حتى الآن، مضيفا أنه تم اعتقال 11 عنصرا خلال العملية.

ويذكر أن قوات أمنية مشتركة نفذت عمليات إنزال جوي على قضاء الحويجة استهدفت مقرات مهمة تابعة لـ"داعش"، حيث تمكنت خلالها من قتل واعتقال عدد من عناصر التنظيم.

