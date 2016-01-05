العراق.. استعادة منطقة بروانة بالكامل من تنظيم "داعش"

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق استعادة منطقة بروانة من تنظيم "داعش" بعد تدمير أسلحته وقتل عناصره، فيما تحاصر القوات الأمنية والعشائر قناصة التنظيم في أطراف منطقة السكران.

فبعد 48 ساعة من المعارك، القوات العراقية والعشائر يحبطان أكبر هجوم لـ"داعش" على قضاء حديثة ومحيطها، حيث أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها عن استعادة منطقة بروانة من التنظيم والقضاء على عناصره وأسلحته الثقيلة بالكامل.

المعارك، وبحسب الناطق باسم العمليات المشتركة، حسمت عسكرياً بعد وصول الفرقة الذهبية بينما بقي عدد من قناصة "داعش" تحاصرهم القوات الأمنية والعشائر في أطراف منطقة السكران الغربية توشك ذخيرتهم على النفاذ.

هجوم "داعش" كان الأكبر منذ عامين بحسب العشائر في حديثة مستغلا سوء الأحوال الجوية التي منعت التحالف من ضرب تجمعاته في اليوم الأول لتبقى مسؤولية صد الهجوم على القوات المشتركة والعشائر التي دمرت 40 سيارة مفخخة وقتلت العشرات من عناصره.

وقتل عدد من عناصر الجيش والشرطة ومدنيين في منطقة السكران بينهم أطفال ونساء خلال المعارك، ونزحت عائلات أخرى الى سد حديثة، الأمر الذي دفع بحكومة بغداد إرسال قوات والتنسيق مع التحالف الذي دمر تجمعات التنظيم وارتالاً كانت متجهة من الموصل إلى حديثة.