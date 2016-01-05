العراق.. موجز الفعاليات القتالية ضد "داعش" خلال 24 ساعة

أوجزت "خلية الإعلام الحربي" فعاليات قطعاتها الحربية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال الـ24 ساعة الماضية، وعلى مختلف قواطع العمليات، لافتة الى تنفيذ 110 طلعة جوية ومقتل 18 داعشيا وتحرير منطقة بروانه من سيطرة التنظيم.

وابتدأت الخلية في بيان لها، بفعاليات قاطع عمليات الأنبار، حيث أشارت الى "شروع قطعات جهاز مكافحة الارهاب بالتقدم شرقاً باتجاه شــــارع المستودع – شــــارع ميــــسلون، سوق الرمـادي، حيث تمكنت من أخلاء 85 مدنيا ما بيـــن رجـــــال ونساء وأطفال من العوائل النازحة"، مؤكّدة "نقلهم إلى مجمع الحبانية بالتنسيق مع قيادة شرطة محافظة الانبار وتأمين المأوى المناسب لهم".

وأضاف البيان الذي تلقّت "العربية.نت" نسخة منه، أن "طيران التحالف الدولي نفّذ 29 طلعة أسفرت عن قتل عشرات الارهابيين وتدمير 12 موضعا دفاعيا و7 خطوط امداد للعدو و4 مراكز قيادة ووكرين ومخبأ اسلحة وهاون و3 اسلحة ثقيلة وسلاح مضاد للطائرات 23 ملم، كما استهدف طيران التحالف الدولي تجمعا لإرهابيي داعش بالقرب من مجسر الجرايشي وقتل 8 ارهابيين".

الى ذلك، نفّذت "الفرقة السابعة جيش عراقي في منطقة البغدادي بالقرب من جامع سيد حمد، مدرسة القطنية، فعالية امنية أسفرت عن تدمير عجلة نوع كيا حمل تحمل منصة صواريخ وقتل من فيها، وعجلتين نوع بيك اب وقتل من فيها، فيما قامت بالمشاركة مع الحشد العشائري لحديثة وقوة من جهاز مكافحة الإرهاب بقتل العشرات من داعش الإرهابي وتحرير منطقة بروانة بعد تدمير عشرات العجلات المفخخة".

وتحدّثت الخلية عن قاطع عمليات صلاح الدين، حيث "استهدف طيران الجيش هناك وبالتنسيق مع مقر قيادة عمليات صلاح الدين مجموعة من الإرهابيين كانوا يحاولون التعرض على القطعات العسكرية في منطقة جبال مكحول واسفرت العملية عن قتل 10 منهم".

وفي سياق متصل، واصل الطيران الحربي اسناد القطعات الارضية، حيث نفذ طيران القوة الجوية 7 طلعات في مختلف قواطع العمليات، كما نفذ طيران الجيش 26 طلعة على قواطع العمليات كافة، ونفذ طيران التحالف الدولي 48 طلعة شملت مناطق البغدادي – تلعفر – الموصل – الفلوجة، اسفرت عن قتل عدد من الارهابيين وتدمير 18 موقع قتالي و5 منصات صواريخ و3 عجلات مفخخة و4 عجلات 3 منهن تحمل رشاشات احادية وسلاح دوشكة وسلاحين خفيفين و3 اسلحة ثقيلة و12 مركز تجمع وموقعي مواد هندسية و3 مخابئ.