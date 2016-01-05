وزير الدفاع: معركة تحرير الرمادي عراقية بامتياز

أكد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أن معركة تحرير الرمادي عراقية بامتياز وبسواعد القوات الأمنية العراقية كافة، لافتا الى دور مهم لطيران التحالف الدولي، ومجددا رفضه لوجود القوات التركية على الأرض العراقي.

وقال العبيدي، عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، إن "الجهد الجوي المقدم للقوات العراقية والمتمثل بإمكانيات الدول الكبرى، لعب دورا فاعلاً في حسم هذه المعركة"، مثمّنا "الدور الواضح والايجابي للتحالف الدولي، والذي كانت له مساهمته في حسم معركة الرمادي، فضلا عن المعارك الأخرى التي خاضتها القوات العراقية".

وجدّد وزير الدفاع في التصريح الذي تابعته "العربية.نت" رفضه القاطع لـ"تواجد القوات التركية على الأرض العراقية"، موضحاً أن "وجودها هو خرق وتجاوز للسيادة العراقية واحتلال لأرض العراق وخروج عن الأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار".

