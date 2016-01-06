العراق.. ترشيح الإيزيدية نادية مراد لجائزة نوبل للسلام

رشحت وزارة الهجرة والمهجرين رسمياً الشابة العراقية الإيزيدية، نادية مراد، لنيل جائزة نوبل للسلام لدورها المهم في تعريف العالم بمأساة المرأة العراقية عموماً والنساء الإيزيديات بشكل خاص في المناطق التي احتلتها عصابات داعش الإرهابية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن "ترشيح نادية مراد لجائزة نوبل يأتي على إثر ما قدمته في أروقة مجلس الأمن خلال جلسة عقدت حول الاتجار بالبشر في الصراعات، عندما تحدثت عن معاناة النساء الإيزيديات المخطوفات من قبل إرهابيي داعش، وما يتعرضن له من انتهاكات يندى لها جبين الإنسانية، وتوجيهها نداء إلى المجتمع الدولي بتحرير 3400 امرأة إيزيدية من قبضة هؤلاء الإرهابيين"، لافتة إلى "جرأتها وطروحاتها الإنسانية وشجاعتها في التعبير عن معاناتها ومعاناة أخواتها وتحديها لما مرت به من ظروف مستعصية وغاية في القساوة".

وقالت الوزارة "إننا إذ نفتخر بترشيحنا لهذه الشابة العراقية لجائزة نوبل للسلام، ندعو الرأي العام العالمي وكافة المنظمات المعنية إلى دعم ترشيحها لأنها تستحق أن تكون رمزاً لنضال المرأة ضد القوى الظلامية التي تهدف الى استعبادها والنيل من كرامتها، وتحية لكل امرأة عراقية عانت مرارة الخطف والتهجير وفقدان الأهل".

يذكر أن منظمات مجتمع مدني وهيئات رأي حر عراقية قادت حملات لترشيح نادية مراد لجائزة نوبل للسلام.