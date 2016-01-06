العراق.. داعش يخسر #حديثة ومقتل وزير دفاعه في #الأنبار

بعد 48 ساعة من المعارك، تمكنت القوات العراقية والعشائر من إحباط أكبر هجوم لـ"داعش" على قضاء حديثة ومحيطها، حيث أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها عن استعادة منطقة بروانة من التنظيم والقضاء على عناصره وأسلحته الثقيلة بالكامل.

كما أعلنت "خلية الإعلام الحربي" عن مقتل ما يسمى بـ"وزير حرب داعش" مع ثلاثة من مرافقيه بضربة جوية في معركة حديثة بالأنبار.

وقالت الخلية في بيان عاجل إن "صقور الجو من طيران القوة الجوية العراقية، تمكّنوا من قتل الوزير الداعشي في ناحية بروانة التابعة لقضاء حديثة في الأنبار".

وأفادت مصادر إخبارية موثوق بها من داخل الأنبار أن المدعو "ثامر محمد مطلوب حسين المحلاوي" المسمّى بوزير دفاع داعش قد قتل في بروانة بقصف جوي.

وثامر محمد مطلوب المحلاوي - أبو معاذ - هو قائد الهجوم العسكري لتنظيم داعش على مدينة حديثة ويعتبر أحد أبرز قادة داعش وعمل مع الزرقاوي وكذلك أبو عمر البغدادي وكلف من قبل أبوبكر البغدادي بالهجوم على حديثة.

وكذلك قتل بالهجوم هدوان الراوي أحد أبرز قادة داعش في المنطقة الغربية للعراق.

مقتل 25 من مسلحي العشائر

وكان "داعش" شن هجوما معاكسا على ناحية بروانة في حديثة بالأنبار أدى إلى مقتل 25 من مسلحي العشائر الذين يحاربون مع القوات العراقية المشتركة بحسب ما أعلن مسؤولون عراقيون. إلا أن الهجوم الذي شنه داعش من عدة محاور لم يفلح في استعادة التنظيم السيطرة على ناحية بروانة التي اقتحمتها القوات العراقية الاثنين محققة أول تقدم على حساب داعش في هذه المدينة الاستراتيجية.

