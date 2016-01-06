العراق يعرض وساطته بين #السعودية و #إيران

عرض وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري وساطة بغداد لحل الأزمة التي اشتعلت بين السعودية وإيران إثر الهجوم على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد.

ويقوم الجعفري بزيارة إلى إيران الأربعاء حيث ستكون الأزمة بين السعودية وإيران في صلبها، بحسب ما ذكرت مصادر رسمية.

وسيلتقي وزير الخارجية العراقي عدداً من المسؤولين في طهران بينهم نظيره الإيراني محمد جواد ظريف. وسيعقد وزيرا الخارجية مؤتمرا صحافيا عند الساعة 8,15 بتوقيت غرينتش.

يذكر أن مئات المتظاهرين الإيرانيين أقدموا على تخريب وإحراق سفارة السعودية وقنصليتها في إيران.

وقررت السعودية على الاثر قطع علاقاتها مع إيران، وحذت حذوها البحرين والسودان، بينما قررت الإمارات العربية المتحدة خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع طهران، وسحبت الكويت سفيرها من طهران.

