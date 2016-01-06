القوات العراقية تسيطر على معظم مدينة الرمادي

أعلنت "خلية الإعلام الحربي" العراقية أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب سيطرت على مستشفى الرمادي العام، ومناطق أخرى كانت بيد الدواعش.

وقالت الخلية في بيان عاجل ومقتضب لها إن "جهاز المكافحة تمكّن من تطهير جامع الدولة الكبير، ومدينة ألعاب الرمادي،"، مؤكّدة "مقتل العشرات من عناصر داعش بعد محاولة هروبهم باتجاه منطقة الصوفية".



وكانت مصادر أمنية قد ذكرت، يوم الثلاثاء، أن تنظيم داعش فجّر أجزاء من مستشفى الرمادي مع اقتراب جهاز مكافحة الإرهاب منها.

وبهذا تكون مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار قد تطهرت تقريبا كلها باستثناء منطقة الصوفية التي تعتبر آخر معاقل داعش في الرمادي.