وزير دفاع العراق: معركة تحرير نينوى أقرب مما يتوقعون

دعا وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، دول العالم إلى بذل جهود مضاعفة لدعم العراق وجيشه واقتصاده وإعادة بناء مناطقه المحررة، مشيرا إلى أن معركة تحرير نينوى ستكون أقرب مما يتوقعون، مطالبا جنوده أن "يكونوا على أهبة الاستعداد لخوض غمارها".

جاء ذلك في كلمة وجهها العبيدي لأبناء القوات المسلحة بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي الـ95 والتي تصادف السادس من يناير كل عام، وتعتبر عيدا وطنيا وعطلة رسمية لعموم البلاد.

وأضاف العبيدي في الكلمة التي تابعتها "العربية.نت"، أن "معارك بيجي وتكريت والرمادي تمت بعقول وسواعد عراقية بامتياز، وأن النصر لن يكتمل إلا بعودة المهجرين والنازحين"، لافتا إلى أن "الانتصارات المتحققة والتضحيات هي ضربة للناعقين ببوق الطائفية والقومية والعنصرية، وأراجيف التقسيم وضرب وحدة البلاد".



وأكّد وزير الدفاع العراقي، أن "الأيام المقبلة ستشهد انطلاقات كبرى لتحرير ما تبقى من أرض البلاد، كما أن معركة تحرير نينوى ستكون أقرب مما يتوقعون وأشدّ هولاً مما شهد الدواعش ويشهدون"، مخاطباً أهالي نينوى بالقول "قادمون يا نينوى ليست شعارات وإنما للتحرير الحقيقي".

