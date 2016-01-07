العراقيون الشيعة قلقون من ازدياد نفوذ إيران ببلادهم

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "ثنك تانك هاوس" أن أغلبية أبناء الطائفة الشيعية في العراق قلقون من ازدياد النفوذ الإيراني في بلادهم ويرفضون ربط السياسيين العراقيين مصالح دولتهم بإيران، كما اتهموا النظام الإيراني بتأجيج الصراع الطائفي بحسب الاستطلاع.

فالعراقيون من أبناء الطائفة الشيعية يبدون قلقاً من ازدياد النفوذ الإيراني في بلادهم، ليس أقل من أبناء العراق السنة، ويعبر غالبية شيعة العراق عن رفضهم لربط سياسيين عراقيين مصالحهم ومصالح البلاد بالنظام في طهران.

ووفق أحدث دراسة استطلعت آراء شيعة العراق، فقد اتهم 78% من شيعة العراق، النظام في إيران، بتأجيج الصراع الطائفي في العراق، كما أفاد الاستطلاع، وعليه دعا نحو 60% من الشيعة العراقيين المستطلعين، إلى إحداث تغيير في العلاقة مع إيران، وبقي 30% تقريباً ما بين غير آبه أو متردد حيال الأمر.

الدراسة شارك فيها 720 عراقياً وعراقية عرفوا على أنفسهم بأنهم شيعة في 14 تجمعاً ومدينة وبلدة عراقية تشتهر بغالبية من الطائفة الشيعية.

وتقدر إحصاءات البنك الدولي أن المسلمين الشيعة يعدون في العراق قرابة الـ65% من أهل البلاد.

وتشير الدراسة التي جرت بداية ديسمبر الماضي إلى أن 77% من الشيعة العراقيين غير راضين عن الوجود العسكري الإيراني في العراق، كما أن 88% من العراقيين الشيعة غير راضين عن القيادات الدينية المرتبطة بإيران.

وربما هذا ما يفسر رفض نحو 67% من العراقيين الشيعة اعتبار بلادهم العراق جزءاً من إيران مذهبياً بل إن قرابة الـ50% يرفضون أي حديث عن تحويل المرجعية من النجف إلى قم.

ويرفض نحو 60% طبيعة العلاقة الراهنة مع إيران.

وفي الإجابة على سؤال مفتوح عن أسباب هذه المواقف، عزى غالبية المستطلعين موقفهم القلق من إيران ومن رجال السياسة العراقيين الذين ربطوا مصالح العراق بطهران إلى أسباب منها: أن يستعيد العراق هيبته وسيادته، وضرورة تصحيح العلاقات مع الجارة إيران وفق مبادئ حسن الجوار ولكن شريطة احترام خصوصية الآخر.

ورأى مشاركون أهمية إعادة صياغة العلاقة بين البلدين، بطرق سلمية تضع في الأولويات مصلحة العراق أساساً.

وذهب بعض المشاركين حد مناشدة الأمم المتحدة والدول العربية تخليص العراق مما وصفوه بالأخطبوط الإيراني.