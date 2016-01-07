العراق.. مقتل 105 إرهابيين بطائرة مسيّرة

كشفت "خلية الإعلام الحربي" عن استخدام طيران الجيش العراقي طائرة من دون طيار، لقصف الدواعش في إحدى مناطق الأنبار، مؤكدة مقتل أكثر من 30 إرهابيا، بينما أفاد "جهاز الأمن الوطني" بأنهم وبالتعاون مع صقور الجو تمكنوا من قتل ما لا يقلّ عن 75 عنصرا من داعش.

وقالت الخلية في بيان لها، تلقّت "العربية.نت" نسخة منه، إن "طيران الجيش وبالتعاون مع قيادة الفرقة العاشرة وبتنسيق عال مع قيادة عمليات بغداد، ومن خلال طائرة CH4 المسيرة، كبّد العدو 30 قتيلا بقصف مباشر لتجمع لهم".

وأوضحت الخلية، أنه "تم تدمير وكر كان يتواجد فيه أكثر من 30 إرهابيا، كما تمّ تدمير عجلتين تحمل إحداهن رشاشات أحادية والأخرى تقل إرهابيين، وقتل من فيها بمنطقة الثرثار".

إلى ذلك، صرّح مصدر في جهاز الأمن الوطني، أن "معلومات استباقية استخبارية دقيقة وردت من جهاز الأمن الوطني دائرة مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع صقور القوة الجوية، تمكنوا خلالها من استهداف معسكر لعناصر داعش الإرهابية في قاطع غرب الثرثار".

وأكّد المصدر في تصريحه الذي تناقلته مواقع إخبارية محلية، أنه "تم قتل ما لا يقل عن 75 إرهابيا، وإصابة العشرات منهم، وإحراق عدد كبير من المركبات المفخخة والمصفحة وتدمير المعسكر بالكامل".