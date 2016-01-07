رئيس برلمان العراق يبحث مع محافظ نينوى تحرير الموصل

بحث رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، الخطط والإجراءات المعدّة لانطلاق عملية تحرير الموصل من سيطرة تنظيم "داعش".

وذكر بيان لمكتب إعلام البرلمان العراقي أن الجبوري استقبل في مكتبه الخاص، الأربعاء، محافظ نينوى، نوفل حمادي. وجرى، خلال اللقاء، استعراض آخر التطورات الميدانية الجارية في محافظة نينوى، لا سيما ما يتعلق بالخطط والإجراءات المعدة لانطلاق عملية تحرير الموصل من سيطرة "داعش".



ونقل البيان الذي ورد لـ"العربية.نت" نسخة منه تأكيد الجبوري على "أهمية الإسراع باستكمال التحضيرات، وتذليل العقبات كافة التي تؤخر انطلاق عملية تحرير شاملة وحاسمة للمدينة والاستفادة من الانتصارات التي حققتها القوات الأمنية وأبناء العشائر في محافظة الأنبار".



كما شدّد رئيس البرلمان على "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تجنيب العوائل المحاصرة في الموصل الأضرار الناتجة عن العمليات العسكرية قدر الإمكان".



يشار إلى أن "داعش" قد استولى على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، 405 كم شمال العاصمة بغداد، في العاشر من يونيو 2014، قبل أن يمد نشاطه الإرهابي لمناطق أخرى عديدة من العراق، ويرتكب فيها انتهاكات كثيرة عدّتها جهات محلية وعالمية جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

