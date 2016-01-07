قوات بغداد.. تطيح بـ"قوات النخبة الداعشية" في الأنبار

أعلنت قيادة عمليات بغداد أن قطعاتها ووفق معلومات استخباراتية دقيقة وتعامل ميداني وعلى مدار اليومين الماضيين وجّهوا ضربات موجعة لعناصر داعش الإرهابي ضمن قاطع الثرثار، بإسناد من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.

وقالت القيادة في بيان لها، إنه "وخلال عملية حصار جنوبي الفلوجة وتضييق الخناق على العابثين بهذه المدينة من الدواعش الإرهابيين، تمكنت قوات بغداد من قتل عدد مما يسمى قوات النخبة لعناصر داعش الإرهابي ضمن ما يدعى بجيش الخلافة".

وأكّد البيان الذي تلقّت "العربية.نت" نسخة منه، "القضاء وبشكل كامل على هذه العناصر التي حاولت فك الحصار عن العدو بعد أن لقنتهم قطعات عمليات بغداد دورساَ كبيرة"، مشيرة إلى أن "نتائج اليوم أسفرت عن تدمير وإحراق 10 عجلات للعدو بضمنها عجلة مفخخة و6 عجلات تحمل رشاشات أحادية، وقتل العشرات من الإرهابيين بينهم قيادات ميدانية، فضلا عن تدمير عجلة حمل محملة بالعتاد ووكر للعدو وآلية نوع جرافة كبيرة".



يذكر أن داعش الإرهابي قد خسر الكثير من قياداته في معارك تحرير الرمادي وباقي مناطق الأنبار، بما فيهم ما يسمّى "وزير الدفاع" بالتنظيم.