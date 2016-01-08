التحالف يشن 26 ضربة بالعراق وسوريا ضد داعش

قالت قوة المهام المشتركة في بيان، الجمعة، إن طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذت 23 ضربة جوية على تنظيم داعش في العراق، و3 ضربات في سوريا، أمس الخميس.

وأعلن التحالف أن 22 من الضربات في العراق تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية ودعما لها.

وأفاد بيان قوة المهام المشتركة بأن الضربات الجوية شملت 7 ضربات على الموصل (معقل تنظيم داعش) و6 ضربات في الرمادي، حيث طردت القوات العراقية معظم المتطرفين الأسبوع الماضي بعد معركة ضارية.

وقال التحالف إن الضربات التي وقعت في الموصل دمرت 4 وحدات تكتيكية لداعش، وستة مواقع قتالية، وأربعة مواقع للتجمع، ومستودعا ونفقا.

وفي الرمادي، دمرت الضربات 16 موقعا قتاليا، و13 مدفعا آليا ثقيلا، وأكثر من 10 عبوات ناسفة بدائية الصنع، ومنعت الضربات دخول مسلحي التنظيم إلى أراض. ووقعت بقية الضربات في العراق قرب القائم وسنجار وحديثة واربيل وكسك والقيارة وسلطان عبدالله.

وأضاف التحالف أن الضربات الجوية في سوريا شملت ضربتين قرب عين عيسى دمرتا ثلاثة مواقع قتالية، في حين دمرت ضربة ثلاث مناطق للتجمع في منبج.