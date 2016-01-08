العراق.. إصابة ضابط و3 عناصر شرطة بالبصرة بهجوم مسلح

أصيب مدير شرطة قضاء القرنة شمال البصرة وثلاثة من عناصر الشرطة بهجوم مسلح.

وكشف مصدر أمني في قضاء القرنة شمال البصرة عن إصابة قائد شرطة القضاء العميد عيدان الدراجي بجروح خطيرة، وثلاثة منتسبين آخرين ظهر اليوم الجمعة إثر هجوم نفذه مسلحون من قبيلة بني مالك على أحد مراكز الشرطة حيث كان يتواجد الدراجي.

وذكر المصدر أن عناصر من عشيرة بني مالك اقتحموا مركز شرطة منطقة موزه، وأطلقوا الرصاص على المتواجدين في المركز، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بينهم قائد شرطة القضاء.

ويأتي هذا الحادث على خلفية قتل الشرطة مواطنا من عشيرة بني مالك قبل يومين أثناء مهاجمته إحدى المحطات الكهربائية هناك جراء فسخ عقده من دائرة الكهرباء، الأمر الذي أثار غضب أبناء عمومته فنفذوا هجوما مقابلا على القوات الأمنية، ما أسفر عن حدوث مواجهات ومداهمات حينها أدت إلى اعتقال أكثر من 30 فرد من أبناء العشيرة.

وأشار المصدر إلى أن حالة من التوتر تسود القضاء بسبب حادث الاعتداء اليوم.

وتشهد مناطق شمال البصرة منذ أشهر اندلاع اشتباكات عشائرية بين فترة وأخرى جراء خلافات شخصية تستخدم فيها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة.