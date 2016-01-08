العراق: الضربات على داعش ليست كافية للقضاء عليه

أعلن رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، أن الغارات التي تستهدف مواقع لتنظيم "داعش" شمال العراق متواصلة قبل الهجوم المتوقع لاستعادة الموصل.

إلا أن الجبوري أوضح أن الغارات على "داعش" ليست كافية للقضاء عليه، لكنها توجهه ضربات موجعة وهي تأتي في إطار الهدف الأساسي لاستعادة الموصل.

كما أضاف أنه تم شن هجمات عدة وراء خطوط التنظيم في محيط الحويجة التي تبعد عن بغداد أكثر من 200 كيلومتر، موضحاً أن الغارات على المتطرفين لا تأخذ طابع الهجوم البري المباشر وإنما من خلال عمليات تستهدف أوكاراً للتنظيم في مناطق مهمة وحساسة.

