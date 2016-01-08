العراق.. تحرير الأنبار مستمر والعمليات تتجه نحو نينوى

أشار رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق عثمان الغانمي، عقب اجتماعه برئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال جوزيف فرنسيس دانفورد، إلى أن عمليات تحرير الأنبار مستمرة والعمليات القادمة تتجه نحو نينوى، مؤكداً أن الجانب الأميركي سيستمر بدعم القوات العراقية لحين القضاء على تنظيم "داعش" في جميع مدن العراق.

كما أوضح دانفورد أن انتصارات الجيش العراقي الأخيرة جاءت نتيجة تحضيرات لأشهر عدة وأن العراق في الطريق السليم لبناء جيش وطني محترف وقوي.

وفي هذا السياق، قال الجنرال الأميركي: "ندرك أن هذه الانتصارات كانت نتيجة تحضيرات كبيرة لأشهر عدة. أعتقد أن أداء الجيش العراقي في الرمادي تعكس الصورة المستقبلية، ومن الواضح أن العراق في الطريق السليم لبناء جيش وطني محترف وقوي".