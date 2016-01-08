العراق.. تقدم جديد في استعادة ما تبقى من الرمادي

تحرز قوات جهاز مكافحة الإرهاب تقدماً جديداً في معارك استعادة ما تبقى من مناطق الرمادي، حيث اقتحمت حي الملعب وسط المدينة، وسيطرت على جامع الحق، وحي الأندلس، والجامع الكبير وسط الرمادي. كما أكملت عمليات رفع العبوات الناسفة وتفكيك المتفجرات المزروعة، وفق مصادر أمنية.

من جهتها، أعلنت قيادة عمليات الأنبار إحباط هجوم لتنظيم "داعش" بسيارة مفخخة على مقر لواء تابع للفرقة العاشرة في منطقة البوعيثة شمال الرمادي، حيث فجرت القوات السيارة المفخخة بسائقها الانتحاري قبل وصولها قرب المقر.

أما في مناطق غرب الثرثار، فقد أفاد بيان لجهاز الأمن الوطني بأن طائرات القوة الجوية العراقية قصفت معسكراً لـ"داعش" ودمرته بالكامل. كذلك قتل وجرح العشرات من عناصر التنظيم خلال الغارات التي نفذت بناء على معلومات استخبارية دقيقة.

وفي ناحية بروانة التابعة لقضاء حديثة غرب الأنبار، أعلن مصدر أمني عن مقتل 18 عنصراً من التنظيم خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومقاتلي العشائر ضد المتطرفين. فيما تحدث شيخ عشيرة البونمر، نعيم الكعود، عن قيام مجموعة من مقاتلي العشائر بفك حصار أربع أسر كان احتجزهم "داعش" في ناحية بروانة، أثناء عمليات تفتيش ومداهمة لعدد من منازل المنطقة.