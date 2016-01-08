مقتل قادة داعش لكتائب الانتحاريين والانغماسيين بالأنبار

أعلنت "خلية الصقور اﻻستخبارية" التابعة لوزارة الداخلية العراقية أن قواتها تمكّنت من رصد ومراقبة دقيقة لحركة قيادات تنظيم "داعش" الارهابية وهي تتردد على وكر لها في قضاء هيت، مشيرةً إلى أنها وبعد أن اكتمل تواجد الدواعش بحضور قيادات مهمة للتنظيم الإجرامي تم تزويد الطائرات العراقية بهذه المعلومات بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة لتدك الهدف بصاروخين موجهين، ما أدى إلى حدوث انفجارات ضخمة داخل الوكر.

وأوضحت الخلية في بيان لها أمس الخميس ان "العملية أسفرت عن قتل أكثر من 15 ارهابيا من بينهم قيادات مهمة مثل مسؤول ما يسمى بكتيبة الانغماسيين في قاطع راوه وعانة وحديثة ابو همام الجزراوي، وشيبان فايز العاني ابو ميسرة الأنصاري وهو مسؤول عن اﻻنتحاريين في الخسفة والسد، وصلاح بردان الحيالي المسؤول العسكري لقاطع هيت".

وأضاف البيان، الذي تلقّت "العربية.نت" نسخة منه، أن "من بين القتلى ابو وليد الحلبي سوري الجنسية دخل العراق قبل أيام، وابو حفص الأنباري المسؤول الأمني للرمادي سابقا ودخل العراق حديثا وكان معتقلا في سجن بوكا".

وفي سياق متصل، أكّدت الخلية الاستخبارية أنها "زوّدت طائرات التحالف الدولي بمعلومات عن تحرك مجاميع ارهابية من أربعة محاور باتجاه حديثة، لتنفذ هجوما على القضاء"، لافتةً إلى أن "طائرات التحالف الدولي، تصدّت لهذه المجاميع ودمرت 19 عجلة بينها الكثير من العجلات المفخخة وقتلت اعداد كبيرة من اﻻرهابيين".