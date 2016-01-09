العبادي: العراق ينفذ 60% من الضربات الجوية ضد داعش

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت إن القوات الجوية العراقية تنفذ أكثر من 60% من الضربات ضد تنظيم داعش، وإن التحالف بقيادة الولايات المتحدة ينفذ نحو 40% منها.

وحقق الجيش العراقي أكبر نجاح له في مواجهة التنظيم المتطرف الشهر الماضي عندما انتزع السيطرة على مدينة الرمادي بدعم جوي من التحالف. وكانت جماعات مسلحة تقود محاربة داعش حتى ذلك الحين.

وقال العبادي في مراسم ببغداد نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء إن العراق ما زال بحاجة لمساعدة خارجية لتوفير الغطاء الجوي والتدريب والتسليح ولكن ليس لتنفيذ عمليات برية.

وجدد العبادي دعوته لتركيا حتى تسحب قوات نشرتها في منطقة الموصل وهي أكبر مدن شمال العراق، ويسيطر عليها التنظيم المتطرف منذ 2014.

وأضاف "أنها دعوة صريحة للجارة تركيا لأن تسحب قواتها من العراق. سنبذل كل جهد من ضمن حقوقنا ومن ضمن القانون الدولي لإخراجهم.".