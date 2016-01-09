العبادي والجبوري يبحثان انطلاق معركة الموصل القادمة

بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، نتائج الفعاليات العسكرية الأخيرة في الرمادي، والاندحارات التي منيت بها عناصر "داعش" الارهابية في العديد من المناطق التي تم تحريرها مؤخرا.

جاء ذلك أثناء استقبال العبادي للجبوري مساء أمس الجمعة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء انه "جرى خلال اللقاء مباركة الانتصارات التي حققتها القوات البطلة على عصابات داعش الارهابية في الرمادي"، مشيراً إلى "أهمية إدامة زخمها وتوحيد الكلمة والجهود للكتل السياسية لدعم القوات الأمنية، والعمل على إعادة العوائل للمناطق التي تم تحريرها".

وأضاف البيان، الذي تلقّت "العربية.نت" نسخة منه، أن الجانبين "ناقشا الأوضاع في المنطقة ومواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية الراهنة بحكمة ومسؤولية وعقلانية، وبما يحفظ أمن العراق واستقراره ومصالحه العليا وسلامة ووحدة شعبه"، مؤكّدين على "أهمية العمل وفق ثلاثية التحرير ومسك الأرض والإعمار، فضلا عن إدامة الزخم اللوجستي وإكمال تحرير بقية مناطق المحافظة تمهيدا لانطلاق معركة الموصل الحاسمة".