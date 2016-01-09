العراق.. قتل 100 عنصر من "داعش" في 24 ساعة

أعلنت "خلية الإعلام الحربي" عن مجمل فعاليات قطعاتها وفي مختلف قواطع العمليات التي كانت نتائجها خلال الـ24 ساعة الماضية مقتل 100 ارهابي وتنفيذ 117 طلعة قتالية لطيران التحالف الدولي وطيران القوة الجوية العراقية ضد تنظيم "داعش" الارهابي.

وقالت الخلية في بيان لها إن "الفوج الثالث من قوات مكافحة الارهاب تمكن من صدّ عناصر ارهابية حاولت التعرض للقوات الأمنية في قاطع الأنبار، حيث تم قتل 3 ارهابيين وحرق عجلة تحمل رشاشة احادية في منطقة الصديقية، في حين نفذ طيران التحالف ضمن قاطع عمليات الأنبار 32 طلعة أسفرت عن قتل عشرات الارهابيين وتدمير 22 موقعا قتاليا و5 خطوط إمداد و3 مراكز تجمع للعدو ونفقين وبرج مراقبة وآلية حفارة".

وأشار البيان، الذي تلقّت "العربية.نت" نسخة عنه، إلى تمكّن "جهاز مكافحة الإرهاب من تحرير المناطق المغتصبة من قبل عناصر داعش الارهابية في ناحية بروانة، وتسليم المناطق المحررة الى العشائر القريبة، حيث أسفرت العملية عن قتل عشرات الارهابيين بينهم 4 انتحاريين"، لافتا الى "قيام طيران التحالف الدولي وبالتنسيق مع مقر قيادة عمليات الجزيرة باستهداف تجمع لإرهابيي داعش في ناحية بروانة وقتل قناص، في حين وجه طيران التحالف الدولي ضربة جوية ثانية أسفرت عن قتل 8 من العناصر الارهابية".

إلى ذلك، واصلت قيادة عمليات بغداد فعالياتها الأمنية في مناطق جنوبي الفلوجة، حيث تمكنت القوات الأمنية في الفرقتين السادسة والسابعة عشر من قتل 11 ارهابياً وتدمير عجلتين، أحداهما مفخخة، وتدمير وكر للإرهابيين وقتل من فيه، فيما تستمر القطعات في عملية تحرير منطقة الثرثار والمناطق المحيطة بها حيث تمكنت من قتل 14 ارهابيا وتدمير 14 عجلة بينها أربع عجلات مفخخة، وقتل من فيها من الارهابيين.

وتحدّثت الخلية عن "قصف أبطال القوة الجوية" و"تدمير ثلاث عجلات للإرهابيين وقتل من فيها، إحداها تحمل سلاح احادية، إضافة إلى تدمير مستشفى متنقل للإرهابيين وتدمير أربعة أوكار لهم وقتل عدد من الارهابيين كانوا متحصنين في خندق شقي، في حين نفذ طيران القوة الجوية 20 طلعة على مختلف قواطع العمليات، وطيران الجيش 46 طلعة على قواطع العمليات كافة، كما استهداف تجمعات لعصابات داعش وقتل 5 ارهابيين وأصيب 2 ودمر عجلة ومدفع 37 ملم وعجلة محملة بالعتاد وخندقا شقيا ضمن قاطع الثرثار".

كما تم "استهداف وقصف تجمع لعصابات داعش الإرهابية ضمن قاطع عمليات الجزيرة في منطقة العميرية والثرثار أسفر عنه مقتل 28 ارهابيا، في حين نفذ طيران التحالف 19 طلعة، في مناطق تلعفر – الموصل – البغدادي، أسفرت عن قتل 25 ارهابيا وتدمير 10 مواقع قتالية وسلاح ثقيل وموضع دفاعي ومركز تجمع للعدو ونفق وملجأ وموضع هاون وسلاح خفيف".

ووفقا لمعلومات من مصادر جهاز المخابرات الوطني فقد تأكد مقتل قيادي من قيادات عصابات داعش الارهابية المدعو علاء دلي ناصر الكربولي بقصف جوي في منطقة السكران وقد تبين أيضا أنه من سكنة قضاء القائم، منطقة الكرابلة.