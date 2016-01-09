العراق.. مقتل النائب الثاني للبغدادي بضربة جوية

أعلنت "خلية الإعلام الحربي"، عن مقتل ما يسمى القائد العسكري للجزيرة، والنائب الثاني لزعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، الإرهابي المدعو "عاصي علي محمد ناصر العبيدي".

وذكرت الخلية في بيان مقتضب لها، أن "عاصي العبيدي، قتل بقصف قامت به القوة الجوية العراقية في منطقة بروانة".

وبحسب المعلومات التي توفّرت لـ"العربية.نت"، فإن نائب البغدادي الثاني، من الذين هربوا من سجن أبو غريب، وهو من ضبّاط الحرس الجمهوري السابق، وشغل منصب آمر لواء قوات خاصة، وكان مرشحا ليكون وزير الدفاع في التنظيم الإرهابي، وهو من قاد ما يسمى "غزوة صليل الصوارم" الداعشية قبل سنتين والتي راح ضحيتها العشرات من الأجهزة الأمنية.

وبعد أن عجز الدواعش عن اختراق أسوار "قضاء حديثة" استعان به التنظيم لمعرفته بجغرافية المنطقة، حيث تمّ قصفه وقتل بعد رصد دقيق من قبل القوة الجوية العراقية.