العراق ينفي وقوع هجوم على القوات التركية في "بعشيقة"

نفت "قيادة العمليات المشتركة" بالعراق ما نقلته وسائل إعلام عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول حصول اشتباك بين القوات التركية المتوغلة داخل الأراضي العراقية وعناصر "داعش" الإرهابية.

وقالت القيادة في بيان مقتضب لها، فجر اليوم السبت، إن "ذلك لم يحصل، سواء في قضاء بعشيقة بمحافظة نينوى، أو بغيرها من المناطق".

ونفت القيادة كذلك، في بيانها الذي ورد لـ"العربية.نت" نسخة منه، وقوع "أي هجوم إرهابي على موقع القوات التركية، في قضاء بعشيقة من قبل عصابات داعش الإجرامية، حديثا".

يذكر أن أردوغان كان قد أعلن أمس أن القوات العسكرية التركية المتمركزة في شمال العراق صدت هجوماً جديداً لتنظيم "داعش" على معسكرها في بعشيقة، مؤكداً مقتل 18 إرهابيا.