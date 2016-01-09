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منظمة حقوقية: انقاذ 1000 مدني من أهالي الرمادي

المصدر: بغداد - جواد الحطاب
لجوء الأهالي الى القوات الأمنية
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كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن انقاذ 1000 شخص من المدنيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، من قبل قيادة شرطة الأنبار وجهاز مكافحة الارهاب، ونقلهم الى المخيمات في الحبانية.

ونشر عضو المفوضية فاضل الغراوي، عبر تدوينة على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، أن "القوات الأمنية تقوم خلال هذه الفترة بالتأمين والحفاظ على حياة المدنيين في الرمادي، بعد أن اتخذتهم عصابات داعش كدروع بشرية وتعرض الكثير منهم الى القتل".

وأضاف، في التدوينة التي تابعتها "العربية.نت"، أن "نقل العوائل حاء بالتنسيق مع السلطات المحلية في الأنبار، بعد أن تم انشاء معسكرات إيواء في الحبانية"، لافتً إلى "تقديم القوات الأمنية المساعدات الغذائية والصحية لهم، وكذلك قيامها بشكل عاجل بنقل امرأتين كانتا بحالة ولادة الى المؤسسات الصحية".

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