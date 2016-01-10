الجبوري: عشائر العراق تنتظر ساعة الصفر لتحرير نينوى

أكّد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، يوم الأحد، أن عملية الشروع لتحرير نينوى أخذت وقتها في التنظيم والترتيب والتدريب، وأن أهل نينوى مستعدون لمؤازرة القوات المحررة وهم ينتظرون ساعة الصفر للتنفيذ.

وبيّن الجبوري، في كلمة بالملتقى التشاوري الثاني لمحافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، وبحضور محافظي ورؤساء مجالس تلك المحافظات، أن "المرحلة الأصعب تمّ تجاوزها، وها نحن اليوم على مشارف تحرير أراضٍ جديدة في صلاح الدين والأنبار ونينوى"، لافتا الى أن "القوات المسلّحة كسبت الرهان في إعادة هيبة المؤسسة العسكرية العراقية من خلال إثبات قدرتها الاحترافية، واستطاعت تحقيق نصر تاريخي في الرمادي، وقبله في صلاح الدين".

وأشار رئيس مجلس النواب الى أن العشائر "قدّمت نموذجا تاريخيا في الصمود والثبات، وهي اليوم تطرح نفسها كمؤسسة قادرة على الاندماج في مؤسسة الدولة كرافد يمتلك القدرة على التفاعل مع الشارع والتأثير به"، مضيفا ان "أهم ما يمكن إنجازه في هذه المرحلة هو دعم تسليح وتجهيز هذه العشائر ضمن إطار المؤسسة لضمان السيطرة والتحكم في أن يكون السلاح في إطار الدولة".

ويركز الملتقى على سبل التنسيق والتعاون المشترك في التصدي للإرهاب، واستكمال تحرير المحافظات الثلاث، والحرص على تجنيب المدنيين اأابرياء مخاطر العمليات العسكرية، وآليات تحقيق السلم الأهلي بعد التحرير.