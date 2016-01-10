مقتل 9 من ميليشيات الحشد الشعبي بـ"نيران صديقة"

أعلن المتحدث باسم الحشد الشعبي العراقي أحمد الأسدي مقتل 9 من الميليشيات بطريق "الخطأ" بضربة طائرة مسيرة للجيش العراقي قرب مدينة تكريت (180 كلم شمال بغداد).

وقال الأسدي إن 9 من عناصر الحشد الشعبي قتلوا وأصيب 14 آخرون إثر قصف لطائرة عراقية مسيرة عن طريق الخطأ مساء السبت في قرية السلام الواقعة جنوب معسكر سبايكر.

ووقع الحادث قرب قاعدة سبايكر التي بقيت تحت سيطرة القوات العراقية، لكن نحو ألفي عسكري ومتدرب من الذين غادروا القاعدة أعدم غالبيتهم بيد تنظيم داعش يناير عام 2014.

وأكد الأسدي فتح تحقيق من قبل القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي بالحادث.