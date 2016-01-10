واشنطن تنفي القيام بعمليات إنزال في الحويجة وكركوك

نفت الولايات المتحدة الأميركية التقارير الأخيرة التي تحدّثت عن عمليات عسكرية أميركية في الحويجة وكركوك.

وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت أن القوات الأميركية نفذت أربع عمليات انزال في الحويجة وكركوك، سواء لتحرير رهائن أكراد أو لإلقاء القبض على قادة من تنظيم "داعش".

وأوضح السفير الأميركي لدى العراق، ستيوارت جونز، أن "الولايات المتحدة الأميركية والتحالف الدولي فخورون بالجهود والمساهمة التي قاموا بها لهزيمة داعش المستمرة من قبل القوات الأمنية العراقية"، لافتا إلى "تقارير ظهرت في الفترة الأخيرة عن حصول غارات أميركية بالطائرات المروحية في الحويجة وكركوك"، لكنه أكد أن "مثل هذه التقارير عن الغارات عارية تماماً عن الصحة".

وأعاد جونز التأكد، في تصريح تابعته "العربية.نت"، على أن "السيادة العراقية مقدسة ويجب احترامها، وأن جميع أنشطة التحالف التي يتم تنفيذها في العراق حالياً تجري بالتشاور مع الحكومة العراقية وكذلك الحال سيكون بالمستقبل".