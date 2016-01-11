العراق: مقتل 85 داعشيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت "خلية الإعلام الحربي" في العراق عن موجز فعالياتها في مختلف قواطع العمليات والتي كانت نتائجها خلال الــ 24 ساعة الماضية مقتل 85 ارهابيا وتفجير 117 عبوة ناسفة ورفع العلم العراقي على بناية كلية الزراعة للبنات في الرمادي.



وقالت الخلية في بيان لها، ان "قاطع عمليات الأنبار شهد مقتل 31 ارهابيا كانوا متواجدين في كلية الزراعة حاولوا التسلل الى قطعات جهاز مكافحة الإرهاب من جهة منطقة الصوفية، فيما شرعت قطعات الفوج الثالث لواء المشاة 31 والفوج الثاني مغاوير الفرقة الثامنة بعد ان طهرت كلية المعارف وتحرير كلية الزراعة للبنات في الرمادي ورفع العلم العراقي عليها بتفكيك العبوات الناسفة حيث فككت 70 عبوة ناسفة وفجرت 12عبوة أخرى".



وأشار البيان الذي تلقّت "العربية.نت" نسخة منه، إلى "قيام قطعات مكافحة الإرهاب بالتقدم شرقاً وتأمين منطقة الملعب وجامع الحق باتجاه شارع الصوفية، وتم تطهير المباني والطــرق المفخخة وتفكيك العبوات وإخلاء المدنيين ومعالجة الأهداف المعادية إمام قطعات الجهاز بواسطة طيران الجيش وطيران التحالف الدولي والأسلحة الساندة"، لافتا إلى "تنفيذ طيران التحالف 5 طلعات في الرمادي، اسفرت عن قتل 5 ارهابيين وتدمير3 مواقع دفاعية وخطي امداد للعدو وعجلة مدرعة وسلاح ثقيل ومعمل تفخيخ للعجلات وصاروخ SPG9.".



من جهتها، واصلت القوات الامنية في عمليات بغداد والفرق المرتبطة بها تقدمها لتحرير مناطق جنوبي الفلوجة، حيث تمكنت من قتل 6 إرهابيين، ومعالجة 25 عبوة ناسفة، وتدمير 6 أوكار وقتل من فيها من إرهابيين، فيما تمكنت قطعات عمليات بغداد في منطقة الثرثار والمناطق المحيطة بها من قتل 16 إرهابياً، وتدمير عجلتين للعدو، في حين تمكنت قوة من الفوج الثاني في اللواء 51 من قتل إرهابيين اثنين في منطقة الزغاريد غربي بغداد، كما تمكنت قوة من الفوج الثاني في اللواء 60 من قتل إرهابيين اثنين وتدمير وكرا للعدو في منطقة العطر، بينما قتلت قوات الشرطة اﻻتحادية 4 من إرهابي داعش وقناصا، ودمرت 3 دراجات نارية لهم في قرية مسعود، ودمرت عجلة مزودة بأحادية في مكحول وفككت 3 مبان مفخخة و10 عبوات ناسفة شرقي الرمادي.



وفي سياق متصل، واصل الطيران الحربي غاراته الجوية على مواقع داعش الارهابية، حيث نفّذ طيران القوة الجوية ضربتين على اهداف منتخبة، ونفذ طيران الجيش 4 طلعات على مختلف قواطع العمليات، فيما نفذ طيران التحالف 16 طلعة على مناطق تلعفر- الموصل – الشرقاط – بروانه – الخالدية، اسفرت عن قتل 18 ارهابيا وجرح اخر، وتدمير 7 مواقع ومركزي تجمع و6 مخابئ للسلاح وقناة تحت الارض ووكر.