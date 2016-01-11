داعش يتبنى احتجاز وقتل رهائن في بغداد

تبنى تنظيم داعش، يوم الاثنين، عملية احتجاز رهائن في بغداد قتل فيها 12 شخصا على الاقل، مشيرا الى ان عناصره استهدفوا الشيعة.

وجاء في بيان للتنظيم "ولاية بغداد"، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن 4 عناصر انطلقوا لتنفيذ عملية وسط تجمع "وأحدثوا مقتلة".

وافادت مصادر امنية وطبية عراقية بانتهاء الهجوم على مركز تجاري في بغداد، يوم الاثنين، والذي خلف 12 قتيلا على الاقل.

وأشار مصدر رفض الكشف عن هويته في وزارة الداخلية الى ان عددا غير محدد من المسلحين فتحوا النار في الشارع بعد انفجار سيارة مفخخة، ووقع تبادل مقتضب لاطلاق النار بينهم وبين قوات الامن قبل ان يقتحموا المركز التجاري.

وقال ضابط كبير في الشرطة ان "قوات الامن تسيطر بالكامل على الوضع حاليا بعد قتل المسلحين وتحرير الرهائن".

وأكد مسؤول طبي إصابة 14 شخصا بجروح من جراء الهجوم.

وأفاد مسؤول في الشرطة أن مسلحين اقتحموا مول "زهرة بغداد"، وعندما اقتربت منهم الشرطة قتلوا 3 رهائن.

وأوضح ان المركز التجاري مؤلف من 4 او 5 أدوار، وهو يقع في حي بغداد الجديدة التجاري، حيث تقيم غالبية من الشيعة في الطرف الشرقي للعاصمة.