إصابة قيادي باستخبارات الشرطة العراقية في هجوم لداعش

أصيب مدير استخبارات شرطة محافظة ديالى الثلاثاء في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف موكبه، وأدى إلى مقتل أربعة من عناصر الأمن بينهم ضابط برتبة ملازم أول وجرح تسعة أشخاص آخرين، حسبما أفادت مصادر أمنية.

وقال ضابط برتبة رائد في شرطة بعقوبة لوكالة فرانس برس إن "هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة استهدف موكب مدير استخبارات شرطة محافظة ديالى العقيد قاسم العنبكي الذي تزامن مروره عند حاجز تفتيش في منطقة جديدة الشط" الواقعة إلى الجنوب من مدينة بعقوبة (60 كلم شمال شرقي بغداد).

وأضاف أن الهجوم أدى أيضا إلى "مقتل أربعة من عناصر الأمن بينهم ضابط برتبة ملازم أول وإصابة عشرة بجروح".

وأكد ضابط برتبة مقدم في الجيش تفاصيل الهجوم وحصيلة الضحايا. كما أكد طبيب في مستشفى بعقوبة العام تلقي جثث الضحايا ومعالجة الجرحى وبينهم العنبكي.

ويأتي الهجوم بعد يوم من مقتل عشرين شخصا على الأقل وإصابة عشرات بجروح في تفجيرات وقعت في بلدة المقدادية في محافظة ديالى، وفقا لمصادر أمنية.

ومحافظة ديالى من المناطق غير المستقرة على الرغم من استعادة القوات العراقية بمساندة التحالف الدولي، السيطرة على مناطق واسعة في شمال وغرب بغداد من قبضة تنظيم داعش الذي فرض تواجده هناك بعد هجومه الشرس في يونيو 2014.